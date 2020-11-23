В Краснодаре сапожнику дяде Грише найдут новое место для мастерской. Фото: @typodar

В Краснодаре глава города Евгений Первышов сообщил, какие решения власти города могут предпринять, чтобы местный сапожник не потерял свой единственный способ заработка - мастерскую.

Напомним, что 14 декабря 58-летнего дядю Гришу-сапожника из Краснодара могут окончательно и бесповоротно лишить лавки, где он больше 30 лет ремонтирует обувь. Жильцы квартала обратились к мэру краевой столицы, с просьбой отозвать иск и не лишать человека заработка.

По словам мэра, с точки зрения закона, киоск с мороженым во дворе или киоск сапожника равны. Он обратил внимание, что если просто сейчас оставить мастерскую на территории многоквартирного дома - это будет лишь отложенное на небольшой срок решение. Глава города предложил решить вопрос раз и навсегда.

- Управлению торговли и департаменту муниципальной собственности и городских земель до рассмотрения дела в суде найти возможность законного размещения мастерской дяди Гриши на земельном участке, который принадлежит муниципалитету, - заявил Евгений Первышов.

Глава города подчеркнул, что Краснодар очищают от незаконной торговли и временных ларьков. Аналогичная работа ведётся и по придомовым территориям. На этой земле должны быть детские и спортивные площадки, парковки, озеленение, а не мастерские.