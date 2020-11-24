В Краснодаре задержали мужчину, стрелявшего на парковке КубГАУ

Стрелка задержали

В Краснодаре полицейские задержали 40-летнего мужчину, устроившего стрельбу на парковке Кубанского аграрного университета.

- Очевидцы вызвали полицию, заметив мужчину, который, как им показалось, вел себя вызывающе и агрессивно, пытался метать нож в деревянные конструкции, что-то искал в кустарниках и курил, - сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару. - На замечания, по словам людей, он не реагировал, более того – незнакомец уселся в машину и несколько раз выстрелил.

Во время словесной перепалки с охраной мужчина признался, как его зовут и где он живет.

36-летний хулиган уже ранее был судим за кражу. Полицейским он рассказал, что применил сигнальный пистолет и выбросил его в реку. По материалам дела, мужчина таким нестандартным способом якобы пытался привлечь внимание своей девушки, чтобы та вернулась в машину.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.