Снег и дождь снова прогнозируют в Краснодарском крае

Непогоду вновь прогнозируют в Краснодарском крае Фото: Ева МУР

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют непогоду. Дождь и мокрый снег ожидается в кубанской столице и почти на всей территории региона до конца суток, 24 ноября.

- Будет облачно, - сообщает краснодарский центр гидрометеорологии. - Ночью местами небольшие осадки, днем осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега, снега.

Есть опасность в отдельных районах его налипания на провода.

- Ветер южной четверти 4-9 м/с, на Азовском побережье 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, на Азовском побережье 1…6°, в юго-восточных предгорьях -2…-7°; днем 3…8°. На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 8…13°, - прогнозируют синоптики.

В следующие двое суток, 25 и 26 ноября, без существенных осадков.

Тем не менее, выезжая на дороги Кубани, будьте осторожны!