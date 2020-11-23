В Сочи у приезжих в машине нашли почти килограмм наркотиков

Фото: архив КП

В Сочи на посту ДПС "Магри" полицейские остановили автомобиль LADA Grantaс номерами Пермского края. За рулем был 28-летний житель Перми, на пассажирском сидении – его 30-летний земляк. Полицейские при досмотре вещей обнаружили в спортивной сумке приезжего полимерный пакет с 57 свертками с веществом темно-коричного цвета и, отдельно – белый порошок.

Согласно заключению эксперта, обнаруженные вещества – наркотики, общим весом более 995 граммов.

- Как пояснил один из задержанных, они приехали в Сочи, чтобы сбыть тайниковую закладку, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Как писала «Комсомолка», на съемной квартире в Сочи полицейские нашли целый наркосклад. Хозяин склада пойман, ему грозит пожизненное заключение.