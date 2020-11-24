На Кубани пятеро мужчин похитили местного жителя и напали на его дом

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В Краснодарском крае фигуранты похитили человека и напали на его дом. Инцидент произошел в Тихорецком районе. Пять человек силой посадили в свою машину мужчину, чтобы совершить разбойное нападение не его дом. Они хотели забрать деньги и наркотики, которые якобы там находились.

По дороге похищенный пытался вырваться, но его избили и не выпустили из салона автомобиля.

Приехав в дом потерпевшего, похитители потребовали 500 тысяч рублей и наркотические вещества. Они жестоко били мужчину монтировкой и ногами, оглушили его доской по голове. Затем вставили ему в рот пистолет, но хозяин дома ничего не отдал грабителям. Тогда они сами перерыли весь дом, но ничего не нашли.

- По данному факту проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.