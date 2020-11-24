«Медики тоже хотят отметить Новый год»: главврач больницы в Краснодаре призвал слушаться эпидемиологов

Врач призвал носить маски

В Краснодарском крае растет число заболевших коронавирусом. Власти по настоянию эпидемиологов опубликовали постановление о запрете новогодних корпоративов, утренников в детсадах, Елок и масштабных гуляний. Главврач Краснодарской краевой больницы №2 объяснил, почему.

- Если 20 декабря все начнут, как у нас обычно бывает, отмечать Новый год, то вспышку коронавируса мы получим как раз в начале января. Но вы не забывайте, что медики тоже устали, они тоже хотят отметить праздник, - сказал Сергей Габриэль на недавнем оперативном совещании.

Он обратился к жителям Краснодарского края с просьбой не игнорировать меры предосторожности, принятые санитарным ведомством.

- Носите маски, избегайте больших компаний, отметьте Новый год дома с семьей. Поверьте, это сейчас важнее всего остального! - сказал врач.

Напомним, число умерших от COVID-19 в регионе уже более 400 человек.