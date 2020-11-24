В «Орленке» прошел парад военных кораблей

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Парад стал итоговым делом программы «Служу Отечеству. Корабелы будущего». В течение трёх недель её участники создавали радиоуправляемые модели военных судов, которые представили на финальном событии смены в бассейне «Орлёнка».

Программа «Служу Отечеству. Корабелы будущего» направлена на повышение интереса школьников к сфере судостроения. Участниками профориентационной смены стали 50 ребят 11-16 лет из Московской, Мурманской и Архангельской областей. В ходе проекта дети знакомились с этапами создания технических проектов кораблей и строили собственные суда. Итогом работы стали пять радиоуправляемых моделей линкоров, которые орлята создавали при поддержке организаторов программы – представителей филиала Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в Северодвинске и судостроительного предприятия «Севмаш».

«Россия – морская держава, и нам очень нужны талантливые и перспективные специалисты в этой отрасли. Трудно переоценить значение смены «Служу Отечеству. Корабелы будущего», потому что в её рамках происходит ранняя профориентация. Она даёт свои позитивные результаты, и сегодня дети нам это продемонстрировали: за короткий срок они создали модели с прекрасными ходовыми качествами, запрограммировали алгоритм управления и придумали уникальные дизайны корпусов. Это блестящий результат! Уверен, что этот проект вдохновит орлят на то, чтобы в будущем выбрать профессию, связанную с кораблестроением. Выражаю огромную благодарность и ребятам, и нашим партнёрам из «Севмаша» и филиала САФУ в Северодвинске, благодаря которым эта программа стала возможной», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Основное образовательное пространство смены включало занятия по проектированию и изготовлению модели военного корабля, программированию системы его управления, менеджменту и дизайну. Обучали ребят студенты САФУ из Северодвинска.

«Наши студенты помогали создавать эти красивые корабли, рассказывали детям о том, где и как они учатся. А «Севмаш» помог нам с точки зрения создания моделей, идей. Это совместный профориентационный прорыв, который мы сделали, впервые приехав в «Орлёнок». Надеемся, что у нас и в дальнейшем будут смены в Центре. Дети уже высказали свои пожелания – теперь они хотят собирать модели авианосца и подводной лодки. Мы подумаем над созданием соответствующей программы», – отметила директор филиала Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в г. Северодвинске Наталья Никулина.

Участники программы разделились на пять команд, каждая из которых создавала свой линкор. Ребята примерили на себя роли различных специалистов отрасли: корабелы строили корпус судна, ардуинщики (по названию языка программирования Arduino) занимались разработкой системы управления кораблём с помощью приложения на телефоне, дизайнеры отвечали за надстройку и покраску модели, а также за презентацию проекта.

“Севмаш” – это крупнейшее кораблестроительное предприятие в России. Работы у нас на восемь лет вперёд, поэтому нужны специалисты: инженеры, рабочие кадры. Хочу сказать, что у нас заключены договоры с 22 ведущими университетами страны. Кроме того, мы сами набираем более полутора тысяч человек в год и обучаем их рабочим профессиям. Поэтому, если эта смена заинтересует хотя бы какую-то часть ребят и они захотят связать свою судьбу с морем, это будет великое благо. Кто-то станет моряком, кто-то – кораблестроителем. Смена поможет им в выборе дальнейшего жизненного пути», – подчеркнул Владимир Сыродубов, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш».

В результате работы школьники создали пять радиоуправляемых моделей, испытать которые смогли на параде военных кораблей. Орлята спустили свои линкоры на воду и, управляя ими с помощью самостоятельно разработанной программы, посоревновались в скорости прохождения полосы препятствий.

«Над кораблём было очень интересно работать. Я был ардуинщиком – программировал, собирал «бутерброд» из плат, соединяя их между собой. В процессе работы у нас были трудности, но мы своевременно с ними справлялись. Больше всего мне запомнилось, как я исправил свою ошибку буквально за две минуты: побежал на верфь, где была обнаружена неполадка, оттуда за компьютер, потом – обратно на верфь. Большую часть времени заняла не сама работа, а проделанный путь. В школе я программирую роботов, поэтому для меня это было легко. Управлять кораблём сегодня было довольно волнительно, но весело. Я доволен собой, потому что справился: наш корабль проплыл быстрее всех», – поделился впечатлениями участник команды победителей Денис Хлебников из Северодвинска.

Орлят, особенно отличившихся в ходе смены, наградили сертификатами на целевое обучение в САФУ после окончания школы.

Смена «Служу Отечеству. Корабелы будущего» завершится 25 ноября. Организаторы программы: АО «ПО “Севмаш”», филиал Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в Северодвинске, ВДЦ «Орлёнок».