Умер от коронавируса председатель анапского районного суда

Андрей Фомин

В госпитале от последствий заражения коронавирусом умер действующий председатель анапского районного суда Андрей Фомин.

В инстанции уже подтвердили кончину своего коллеги.

- Андрей Владимирович Фомин скончался, это правда, - прокомментировали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Руководство Краснодарского краевого суда выражает соболезнования его родным и близким.

К слову, Андрей Фомин был очень спортивным человеком. Он возглавлял на курорте федерацию самбо и оказывал всяческое покровительство спортивным клубам Анапы и Новороссийска.

У него осталось четверо детей.

Напомним, жертв коронавируса в регионе уже больше 400. Ежедневно статистика фиксирует уже под 200 зараженных коронавирусом в сутки. В основном страдают тяжелыми формами COVID-19 страдают люди преклонного возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Эпидемиологи рекомендуют им не находиться в людных местах без защитных масок и антисептиков.