Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Банка УРАЛСИБ до «Стабильного»

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

По мнению экспертов агентства, данное повышение отражает консервативную структуру активов Банка и умеренную позицию по рискам, что в совокупности с хорошим запасом капитала, позволяет Банку абсорбировать возможные потери, связанные с периодом пандемии, низких цен на нефть и неблагоприятной экономической обстановки.

В апреле 2020 года Fitch, в связи с пандемией, пересматривал прогнозы в сторону снижения по целому ряду российских банков, включая УРАЛСИБ. Теперь, после детального изучения показателей деятельности Банка УРАЛСИБ, прогноз вновь повышен.

Ранее в 2020 году международные рейтинговые агентства подтвердили рейтинг УРАЛСИБа. В апреле текущий рейтинг банка был подтвержден (со «Стабильным» прогнозом) агентством Standard & Poor’s, которое отметило, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках. Как считают аналитики агентства, банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках. И в октябре 2020 года рейтинг Банка подтвердило агентство рейтинговое агентство Moody’s, отметив, что «Подтверждение рейтинга банка на уровне «В2» с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.