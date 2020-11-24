Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 ноября 2020 увеличилось на 163

Число заболевших не снижается

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже третью неделю график по коронавирусу идет только в рост. По данным на субботу, 24 ноября, за последние сутки зафиксирован 163 заболевших.

Опасным вирусом заразились 89 женщин и 74 мужчины, в том числе 23 ребенка. Возраст заболевших от года до 90 лет.

Рекордное число заболевших, как всегда в Краснодаре - 66 человекв Новороссийске, Лабинском и Павловском районах – по 11, в Сочи – 9. В Анапе, Туапсинском и Белореченском районе заболело по 6 человек. По 5 заразившихся в Курганинском и Красноармейском районах. По четыре новых пациента в Ейске, Крымском и Мостовском районах. По три положительных результата получено в Кореновском, Апшеронском и Славянском районах. Два человека заболели в Выселковском районе, по одному – в Геленджике, Абинском, Динском и Отрадненском муниципалитетах, - сообщили в оперштабе региона.

В больницы края с подозрением на коронавирус обратились 90192 человека, из них 7094 ребенка. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 6640 человек, включая 1428 детей.