Скончались семь пациентов "ковид"-госпиталей на Кубани

Умерли еще семь пациентов

В Краснодарском крае число умерших от коронавируса достигло 559 человек. Среди них - председатель районного суда в Анапе Андрей Фомин.

- Это 70-летняя женщина из Краснодара, 48-летний житель Славянска-на-Кубани, пациент из Новороссийска, 75-летний житель Туапсинского района, 77-летняя жительница Крымска, 68-летняя пациентка из Лабинска и мужчина из Северского района, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

У всех умерших были сопутствующие заболевания - гипертония, сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Напомним, врачи призвали не ходить в гости в новогодние праздники, а власти запретили корпоративы, гуляния и детские утренники.

- Врачи тоже хотят отдыхать в Новый год, - заявил на заседании оперативного штаба главврач Краснодарской краевой больницы №2 Сергей Габриэль.

Он пояснил, что число больных в начале января может накрыть регион с головой, если уже сейчас люди не прислушаются к настоятельным советам эпидемиологов.