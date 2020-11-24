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Замглавного врача больницы в Адыгее поймали на взятке в 1,7 миллиона рублей

Деньги ему передал директор фармацевтической компании
Ева МУР
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

В Адыгее следователи возбудили уголовное дело от взяточничестве и даче взятки. На коррупционном преступлении попались глава одной из фармацевтических компаний и замглавного врача больницы.

- Были переданы деньги в сумме 1,7 миллионов рублей, чтобы обеспечить фармацевтической компании победу в конкурсе на поставку медикаментов. Заместитель главного врача этой сделкой обеспечивал получение желаемого контракта, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея. - Сам контракт разыгрывался на сумму не менее 16 миллионов рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Выясняются возможные соучастиники преступления.

Напомним, в Новороссийске адвоката будут судить за покушение на мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело возбуждено по мaтериaлaм УФСБ по Крaснодaрскому крaю.

Криминал