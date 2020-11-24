Замглавного врача больницы в Адыгее поймали на взятке в 1,7 миллиона рублей

Расследование продолжается

В Адыгее следователи возбудили уголовное дело от взяточничестве и даче взятки. На коррупционном преступлении попались глава одной из фармацевтических компаний и замглавного врача больницы.

- Были переданы деньги в сумме 1,7 миллионов рублей, чтобы обеспечить фармацевтической компании победу в конкурсе на поставку медикаментов. Заместитель главного врача этой сделкой обеспечивал получение желаемого контракта, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея. - Сам контракт разыгрывался на сумму не менее 16 миллионов рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Выясняются возможные соучастиники преступления.

Напомним, в Новороссийске адвоката будут судить за покушение на мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело возбуждено по мaтериaлaм УФСБ по Крaснодaрскому крaю.