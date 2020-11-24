Фото sochistream.ru

В ночь на 24 ноября на побережье Сочи замечены первые заморозки. Это весьма нехарактерно для прибрежной части курорта с его субтропическим климатом. Такое здесь обычно если и наблюдается, то ближе к середине декабря.

Но в этом году холода настали значительно раньше, даже днем температура воздуха у берега моря уже несколько дней не поднимается выше 9-10 градусов.

Утром 24 ноября автовладельцы Сочи столкнулись с проблемой-как счистить наледь на стеклах машин. У местных водителей, как правило, нет для этого специальных скребков. Многие поступили нестандартным образом, используя для очистки остекления бонусные пластиковые карты из магазинов.

- Я никогда не держу скребок в машине. В субтропиках живем. Но сегодня вышел к машине, а на стекле серьезный лёд. Для таких целей я всегда использую пластиковую карту и спортивного магазина,- рассказал изданию «СочиСтрим» водитель Артур Веселов.