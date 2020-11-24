На российско-абхазской границе в Сочи задержана иномарка с наркотиком

Фото Сочинской таможни

На границе с Абхазией сотрудники отдела таможни по борьбе с контрабандой наркотиков остановили автомобиль BMW-X5, ехавший в соседнюю республику. За рулем находился ее 30-летний житель.

Во время досмотра машины с привлечением служебной собаки, в салоне под подлокотником был обнаружен сверток с веществом коричнево-зеленого цвета.

Как установлено экспертизой, найденное вещество оказалось марихуаной массой 0,38 грамма.

- По данному факту Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. Наказание, предусмотренное за совершение этого преступления - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.