В кадастровой палате Кубани рассказали, как защитить свою недвижимость от мошенников

Фото мэрии Сочи

На рынок недвижимости в качестве недобросовестных участников снова вернулись «черные риелторы». По оценкам Финансового университета при правительстве РФ, за последние пять лет число «черных» предпринимателей возросло почти на 20 %. Статистический показатель в первом полугодии 2020 года превысил 4 тысячи дел.

Схема по приватизации чужого имущества возобновилась вновь. В настоящий момент «черные риелторы» в качестве жертв практически всегда выбирают одиноких, пожилых людей.

Подобные истории с кражей квартир произошли в текущем году в Краснодаре. Две одинокие, пожилые пенсионерки стали жертвами «черных риелторов». Женщины до недавнего времени даже не подозревали, что, проживая в своих квартирах, они уже давно не являются их собственницами.

Все началось с того, когда пожилые дамы обнаружили в квитанциях об оплате чужую фамилию. Решили обратиться в городскую управляющую компанию с просьбой об исправлении ошибки, но ГУК ответил, что никакой ошибки нет.

Тогда женщины обратились в Кадастровую палату по Краснодарскому краю с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН о правообладателе на свою квартиру. После этого информация подтвердилась снова. Оказалось, что квартиры успели пройти регистрацию права по договору купли-продажи два раза в течение 2020 года.

Сейчас расследование мошеннических действий проводится прокуратурой.

В этой ситуации остается рассчитывать на содействие правоохранительных органов и на решение суда, которое при положительном исходе будет вынесено в защиту пострадавшей.

В настоящее время в Краснодаре «черные риелторы» активизировались. Пострадавших от рук мошенников в городе насчитывается уже более десяти человек.

Специалисты Кадастровой палаты советуют вносить контактную информацию (электронный или почтовый адрес) о правообладателе недвижимого имущества в базу Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для последующего оповещения собственника обо всех действиях, которые происходят с его недвижимостью. Если с недвижимостью будут совершаться какие-либо регистрационные действия, собственник сразу же получит оповещение о том, что кто-то сторонний начал в отношении его имущества производить незаконную деятельность.

- Чтобы никто не смог распоряжаться вашим недвижимым имуществом втайне от вас, необходимо подать заявление в Росреестр о невозможности проведения сделок без личного участия собственника. В этом случае даже ваш представитель по доверенности не имеет права заключать какие-либо сделки без вашего присутствия. Такие сделки сразу отклоняются органом регистрации прав,- рассказали в организации.

Подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения, прекращения права на недвижимость без личного участия или участия законного представителя можно лично, обратившись в офис МФЦ.

Госпошлина за внесение сведений в ЕГРН о запрете на проведение сделок без личного участия собственника не взимается. Срок проведения такой процедуры составляет 5 рабочих дней с момента обращения гражданина.