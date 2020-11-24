Перед судом в Новороссийске предстанут члены банды убийц и грабителей

Фото СК РФ

Перед судом в Новороссийске вскоре предстанут трое молодых людей - участников зверского разбойного нападения и убийства жителя города.

В ночь на 30 ноября 2019 года 21-летний и 17-летний злоумышленники, выбив входную дверь балкона, проникли в дом на улице Грибоедова. Их 20-летний соучастник в это время «стоял на стреме».

В доме они напали на хозяина-67-летнего пенсионера и жестоко избили его, после чего вынесли 200 тысяч рублей и много другого имущества. Пожилой мужчина от побоев умер на месте.

Тело погибшего утром обнаружила его родственница, которая и обратилась в полицию.

Следователям СК и полицейским удалось в короткие сроки задержать банду.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения , - сообщает СУ СК по краю.