В предгорьях и горах Сочи ожидается сильный снегопад

Фото мэрии Сочи
Как обещают синоптики, ночью и утром 25 ноября в предгорьях и горах Сочи ожидается снегопад и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возникнет гололед.
- Все городские службы переведены в усиленный режим работы. В Красной Поляне подготовлена специальная техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты,- сообщает мэрия курорта.
Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от походов в горы.
Как ранее сообщалось, даже в прибрежной зоне Сочи отмечены первые заморозки. на курорте продолжает держаться необычно холодная для этого периода осени погода.