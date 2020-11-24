В предгорьях и горах Сочи ожидается сильный снегопад

Фото мэрии Сочи

Как обещают синоптики, ночью и утром 25 ноября в предгорьях и горах Сочи ожидается снегопад и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возникнет гололед.

- Все городские службы переведены в усиленный режим работы. В Красной Поляне подготовлена специальная техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты,- сообщает мэрия курорта.

Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от походов в горы.

Как ранее сообщалось, даже в прибрежной зоне Сочи отмечены первые заморозки. на курорте продолжает держаться необычно холодная для этого периода осени погода.