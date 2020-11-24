МТС покажет кубанским предпринимателям, как оцифровать свой бизнес

Оценить полезность современных технологий для жизни и бизнеса и протестировать их работу применительно к своей работе могут кубанские предприниматели в краевой столице. Цифровое пространство работает по адресу: Краснодар, ул. Янковского, 169, 10 этаж.

На демонстрационных интерактивных стендах представлены наиболее популярные цифровые сервисы - от умных приборов учета, до облачной системы видеонаблюдения и аналитики.

Например, для сферы ЖКХ будут полезны умные технологии учета ресурсов. С их помощью можно удаленно получать данные со счетчиков на электричество и воду, контролировать температуру и влажность в помещениях. Кстати, все ресурсоснабжающие компании с этого года должны приступить к внедрению этих технологий и до 2023 года поставщики обеспечить население умными счетчиками.

Сегодня, когда никуда нельзя зайти, не померив температуру, будут очень кстати автоматизированные системы термометрии. С их помощью можно дистанционно и с максимальной точностью можно контролировать состояние здоровья каждого посетителя еще на входе. Данный сервис особенно уместен в местах скопления людей – вокзалах, торговых центрах, учебных заведениях и крупных предприятиях.