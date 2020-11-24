РНКБ Банк оформил кредиты юридическим лицам по программам господдержки в период пандемии на 7,5 млрд рублей

РНКБ Банк подвел итоги льготного кредитования среднего и малого бизнеса, чья деятельность пострадала во время распространения пандемии коронавирусной инфекции. Оформление кредитов в рамках льготных государственных программ поддержки бизнеса по ставкам 0% и 2% было завершено в сентябре и октябре 2020 года соответственно.

Так, с момента начала выдачи кредитов на возобновление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 2% годовых в рамках Постановления Правительства РФ № 696 РНКБ выдал 4600 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей.

В рамках Постановления Правительства РФ № 422 РНКБ выдал свыше 976 кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей на сохранение занятости и выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых.

Кроме того, в соответствии с ФЗ 106 РНКБ реструктуризировал 1418 кредитов для предприятий малого бизнеса на сумму 3,3 млрд. рублей, а также 41 кредит представителям среднего бизнеса на сумму 18,1 млрд рублей.

По данным банка, в топ-3 отраслей, в которых предприятия воспользовались возможностями льготного государственного кредитования в 2020 году с помощью РНКБ, входят розничная торговля, общественное питание и транспорт.

– Поддержка малого и среднего бизнеса в РНКБ, как в рамках госпрограмм, так и с помощью собственных программ, является одним из главных приоритетов в работе, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Помимо льготного кредитования в рамках поддержки пострадавших от пандемии, банк продолжает кредитование бизнеса по государственным программам Минэкономразвития РФ со ставкой до 8,5% и Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой 5%. С начала года выдано в рамках программы Минэкономразвития РФ более 690 кредитов на сумму более 7,7 млрд рублей, по программе Министерства сельского хозяйства РФ - 33 кредита на сумму 1,25 млрд рублей.

Подать заявку для рассмотрения вопроса о предоставлении кредитов, а также детально ознакомиться с условиями их получения клиенты могут на сайте банка, не выходя из офиса.