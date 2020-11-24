Число абонентов «Россети Кубань» в Славянском энергорайоне увеличилось на 1800

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО) с начала текущего года осуществили технологическое присоединение 1845 заявителей общей мощностью 42 МВт. Львиную долю из их числа заявителей занимают бытовые потребители.

В том числе, это социально-значимые для региона объекты - детские сады, школы, медицинские учреждения, предприятия агропромышленного комплекса и др. От своевременного подключения и качества энергоснабжения напрямую зависит развитие экономического потенциала территории. Увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования и здравоохранения – все это невозможно без электроснабжения.

В этом году появился свет и в жилых домах пригородной части и отдаленных населенных пунктов Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Кубани.

Чтобы осуществить безопасное и надежное электроснабжение, энергетики строят и модернизируют воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции. В этом году на счету специалистов реализация нескольких крупных проектов. В частности, это подключение строящихся детских садов в станицах Курчанская и Марьянская, государственной сети цифрового наземного телевизионного вещания в станице Тамань и магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым».

Для подключения к электросетям «Россети Кубаньт», необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Для удобства и безопасности клиентов, большинство клиентских центров компании продолжают работу в онлайн-формате. Получить подробную информацию и форму заявки на подключение можно на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение», а также на сайте Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).