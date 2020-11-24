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Краснодарский край получил еще 2,7 млрд рублей компенсации из федерального бюджета

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Это уже третий в 2020 году дотационный транш, получаемый регионом на компенсацию доходов, которые не были получены краевым бюджетов в связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса. Ранее край получил 11,6 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов

Как подчеркивают краевые власти, из-за пандемии ряд предприятий были вынуждены приостановить работу и в целом темпы развития региональной экономики заметно замедлились.

- Мы предполагали, что выпадающие доходы бюджета превысят 30 млрд рублей. Однако благодаря принятым федеральным и региональным мерам поддержки падение оказалось не таким существенным. И сегодня мы прогнозируем сокращение собственных доходов на 15 млрд рублей.,- отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Компенсационные транши из федерального бюджета позволили в полной мере исполнить госпрограммы края, сохранить объем инвестиций в экономику, и дополнительно профинансировать отрасль здравоохранения и социальной поддержки жителей, а также поддержать города и районы региона.

– 2,7 млрд рублей пойдут на реализацию ранее утвержденных расходов бюджета, – сказал Вениамин Кондратьев