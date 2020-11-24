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Двое молодых жителей Абинского района Кубани до смерти избили пожилого односельчанина

Драка произошла перед станичным кафе
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СУ СК по краю

Фото СУ СК по краю

В ночь на 21 ноября двое молодых людей избили 59-летнего местного жителя после ссоры возле кафе в станице Федоровской Абинского района. Избитый мужчина упал на землю. Двое приятелей не стали ему помогать, или даже просто интересоваться его состоянием. Вместо этого они разошлись по домам.

Рано утром лежащего у кафе мужчину нашли односельчане. Они вызвали «Скорую». Жертву избиения доставили в больницу, где мужчина умер в тот же день от полученных травм.

- Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 18-ти и 23-летнего местных жителей. Они подозреваются в причинении телесных повреждений 59-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу.

Криминал