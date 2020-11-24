В строящейся школе по улице Изобильной в Краснодаре ускорят отделочные работы

Фото администрации КК

Один важнейших строящихся социальных объектов краевого центра- школа на 1100 мест по ул. Изобильной завершена строительством на 70%.

Сейчас рабочие приступили к установке инженерных сетей. Идет отделка помещений, продолжаются кровельные работы, устройство фасада.

– Сейчас в регионе одновременно строится 26 школ. Все они находятся под особым контролем. На объекте по улице Изобильной из-за предыдущего подрядчика сдвинулись сроки. Сейчас здесь работает подрядная организация, которая имеет большой опыт в строительстве социальных объектов, – отметил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко в ходе посещения стройки.

Подрядчик объекта обещает завершить строительно-монтажные работы первом полугодии 2021 года. Новая школа примет учеников 1 сентября будущего года.