Военные моряки России и Египта провели совместные учения в Черном море

Фото Черноморского флота

В акватории Черного моря завершилось длившиеся в течение недели совместные учения Военно-Морского Флота России и ВМС Египта под названием «Мост дружбы – 2020».

Российские и египетские моряки совместно отработали целый комплекс действий, в том числе по поиску и спасению утопающих, продемонстрировали навыки по проводке за тралами.

- Отработаны также действия по отражению атаки малоразмерных средств условного противника, по пополнению запасов в море траверзным способом, а также по досмотру в отношении подозрительных судов,- сообщает пресс-служба флота.

В море были успешно проведены совместные артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, а также по плавающим минам условного противника.

В составе отряда кораблей ВМС Египта в учениях приняли участие фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М.Фахми».

От российской стороны в манёврах показали выучку и мастерство фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».