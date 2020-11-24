Суд приговорил к обязательным работам оскорбившего инспектора ДПС автохама в Сочи

Фото ВК ЧП Сочи

Инспектор ДПС в Адлере получил информация о необходимости задержания черного «Мерседеса» , водитель которого до этого грубо нарушил ПДД и не остановился по требованию полиции.

. Около семи вечера иномарка была остановлена полицейским рядом с домом на улице Ленина. 49-летний водитель повел себя откровенно по-хамски. Он не только отказался предъявить документы, но еще и принялся оскорблять инспектора в присутствии посторонних. Полиция задержала мужчину.

Как оказалось, он недавно переехал в Сочи из Москвы, а в его «активе» числится 11 неоплаченных штрафов по линии ГИБДД.

- Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему приезжему. Он признан виновным в публичном оскорблении инспектора ДПС ГИБДД по городу Сочи при исполнении им должностных обязанностей (ст.319 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ,-сообщает прокуратура края.