На улицах Сочи высаживают зимние цветы

Фото мэрии Сочи

На улицах Сочи продолжается традиционная для этого периода года замена летнего ассортимента цветов на осенне-зимний. На общей площади в 10 гектаров на курорте высаживают виолу, примулу, брассику, цикламены, незабудки и цинерарию приморскую.

В общей сложности намечено высадить около 500 тысяч однолетних цветов, а также более 160 тысяч луковичных растений - это тюльпаны, крокусы и гиацинты.

– К замене цветочного оформления курорта мы приступили немного позже из-за теплой погоды в середине осени. Все работы завершатся уже через неделю, – рассказала заместитель директора департамента по охране лесопаркового хозяйства и мэрии Сочи Елена Глебчук.