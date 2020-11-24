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На улицах Сочи высаживают зимние цветы

Работы завершатся уже через неделю
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

На улицах Сочи продолжается традиционная для этого периода года замена летнего ассортимента цветов на осенне-зимний. На общей площади в 10 гектаров на курорте высаживают виолу, примулу, брассику, цикламены, незабудки и цинерарию приморскую.

В общей сложности намечено высадить около 500 тысяч однолетних цветов, а также более 160 тысяч луковичных растений - это тюльпаны, крокусы и гиацинты.

– К замене цветочного оформления курорта мы приступили немного позже из-за теплой погоды в середине осени. Все работы завершатся уже через неделю, – рассказала заместитель директора департамента по охране лесопаркового хозяйства и мэрии Сочи Елена Глебчук.