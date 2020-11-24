61-летняя жительница Кубани отдала незнакомым женщинам 150 тысяч за совершение магического обряда

Фото ГУ МВД по краю

В Приморско-Ахтарском районе края с заявлением в полицию в полицию обратилась 61-летняя местная жительница.

Женщина рассказала что на одной из улиц райцентра к ней подошли две женщины, одна из которых уверенно сообщила, что жизнь ее буквально висит на волоске, ибо на неё наложено проклятье.

Новые знакомые, впрочем, тут же оговорились, что, дескать, все поправимо. Просто надо провести обряд по снятию порчи, и жизнь вновь заиграет для жительницы Приморско-Ахтарска яркими красками.

«Народные целительницы» были столь убедительны, что женщина, не задумываясь, отдала им 150 тысяч рублей «за совершение таинства». Увы, никакого обряда не последовало. Забрав деньги, оккультные адепты укатили на такси.

Оперативники угрозыска по приметам и картинке с камер наружного наблюдения обнаружили мошенниц. Похищенные деньги вернули законной владелице.

Сейчас борцы с силами зла сидят под стражей.

- Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35 и 57-летней жительниц Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Дело передано в суд. Женщинам грозит до 5 лет тюрьмы.