На Кубани начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения больных коронавирусом

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На закупку лекарств для пациентов с COVID-19,проходящих лечение дома , из федерального бюджета на Кубань было направлено более 200 млн рублей. Контракты на поставку медикаментов уже заключены почти на всю эту сумму.

Лекарства уже начали поступать в регион. Это противовирусные, антитромботические средства , а также антибиотики.

– Препараты распределяются во все поликлиники и выдаются для амбулаторного лечения только по назначению врача, – рассказали в региональном Минздраве..

Для получения лекарств пациенту с симптомами COVID 19 нужно обращаться в поликлинику по месту жительства по телефону.

Медучреждение передаст его данные врачу, а регистратура внесет пациента в свой регистр. После этого больного навестит лечащий врач, который и примет решение о назначении препаратов. В каждом конкретном случае схема лечения подбирается индивидуально. Это зависит от степени тяжести состояния пациента и длительности заболевания.