Резервными источниками электроснабжения обеспечены 24 медучреждения края

Фото администрации КК

24 ковид-госпиталя на Кубани в полной мере обеспечены резервными источниками электроснабжения. Это крайне важно для бесперебойной работы медицинского оборудования.

Энергоснабжающими предприятиями при этом круглосуточно контролируется стабильная и надежная работа всего оборудования.

- При любом технологическом нарушении энергетики смогут оперативно запитать больницу или госпиталь, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

По информации регионального Минздрава, регулярно проводятся внеплановые обследования и специальный контроль электроустановок с использованием тепловизоров. А в краевых больницах, кроме того, проходят тренировки с персоналом по обучению обращения с резервными источниками питания.

– Во всех учреждениях достаточно мощности для беспрерывного энергоснабжения, на местах работают специалисты. Кроме того, энергосетевые компании оказывают содействие и готовы к оперативному реагированию в случае внештатных ситуаций, – рассказал замминистра Валерий Козлов.