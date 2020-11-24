На планерке в ЗСК подвели итоги исполнения госпрограмм за 9 месяцев 2020 года

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В Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко прошло еженедельное заседание депутатов. На повестке дня – исполнение государственных программ за 9 месяцев 2020 года.

Председатель регионального парламента предложил при рассмотрении вопроса уделить внимание не достижениям, а проблемам, которые требуют совместного участия.

Так ресурсное обеспечение на реализацию 26 госпрограмм предусмотрено в сумме более 300 млрд рублей. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств остаются программы социальной направленности. На их реализацию предусмотрено 213 млрд рублей, что составляет почти 72% расходов.

Однако по ряду программ еще остается доля нераспределенных субсидий, направленных на выполнение ряда мероприятий, таких как строительство лечебно-диагностического корпуса Детской краевой клинической больницы, медицинского кластера в Краснодаре.

Существуют проблемы и по развитию коммунальной инфраструктуры. Речь идет о рисках несвоевременного ввода в эксплуатацию газопровода в Абинском районе, прекращении реализации проекта по строительству очистных сооружений в станице Павловской.

Юрий Бурлачко заострил внимание на озвученных проблемах, особенно на реализацию проекта по строительству корпуса Детской краевой клинической больницы.

Озабоченность депутатского корпуса вызвало прекращение строительства очистных сооружений в станице Павловской. Этот вопрос неоднократно обсуждался на депутатских планерках.

Спикер ЗСК поручил руководству муниципалитета обеспечить контроль за исполнением соответствующих программных мероприятий, а парламентариям - мониторинг реализации проекта каждые три месяца.

- Мы услышали посыл губернатора, который призывал более эффективно контролировать данный процесс и совместно решать поставленные задачи. Эту работу мы продолжим в следующем году. Позитивная динамика есть, но не в той степени, в которой хотелось, - резюмировал Юрий Бурлачко.