Присяжные на Кубани оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки

Фото СУ СК по краю

Краснодарским краевым судом рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении 63-летнего жителя Ленинградского района, обвиняемого в убийстве ребенка.

В поселке Звезда 20 июня 2016 года пропала 8-летняя девочка. Отец отправил ее домой после поездки по полю на комбайне, но дома малышка так и не появилась.

Фото СУ СК по краю

Между тем, в начале 2019 года на нескольких зданиях поселка появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. Эти сообщения оказались достоверными.

Следователи обнаружили скелет девочки и задержали подозреваемого.

Из обвинительного заключения, оглашенного в суде, следовало, что девочка в день убийства несколько раз забегала во двор подсудимого.

63-летний местный житель несколько раз ударил ребенка молотком по голове, отчего девочка умерла. Затем на машине он вывез тело девочки в поле, где оставил.

- Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении и вынесла оправдательный вердикт,- сообщает пресс-служба краевого суда.

Оправданный освобожден из-под стражи в зале суда.