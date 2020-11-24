В 2020 году в Краснодаре ликвидировали 220 стихийных свалок

Фото мэрии Краснодара

С начала 2020 года в Краснодаре убрали около 460 тысяч кубометров мусора, который горожане имеют обыкновение оставлять рядом с местами сбора, около контейнерных площадок.

Ликвидировано более 200 стихийных свалок во дворах жилых домов, в лесополосах, на обочинах автотрасс и берегах реки Кубань. Печальное «лидерство» принадлежит Западному округу.

В 2020 году здесь ликвидировали 116 свалок, вывезли 150 кубометров мусора, который периодически появлялся вдоль дорог и во дворах.

Мэр краевого центра подчеркнул, что город должен оставаться одним из наиболее чистых в стране, несмотря на то, что объем отходов растет с каждым годом.

-Это связано как с ростом численности Краснодара, так и во многом с культурой жителей при утилизации бытовых отходов. Поэтому мы ежегодно выделяем из бюджета достаточно серьезные средства на уборку территорий, поддержание чистоты и порядка, — отметил Евгений Первышов. На уборку мусора в Краснодаре ежедневно выходит более 50 единиц специальной техники.