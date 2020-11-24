Доходы бюджета Кубани от потребительской сферы выросли на 2 миллиарда рублей

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За период с начала до конца октября 2020 года налоговые поступления от структур потребительской сферы превысили 38,5 миллиарда рублей. Это даже больше, чем за такой же период прошлого года. Рост составил более пяти процентов.

– Несмотря на непростую экономическую ситуацию, отмечена положительная динамика поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы в бюджет увеличились почти на 2 млрд рублей , – рассказал глава регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Согласно прогнозным по данным экспертов, по состоянию на конец 2020 года сумма налоговых поступлений в бюджет края покажет рост к 2019-му на 4,6%, и составит 43,7 миллиарда рублей.

Растет и общий оборот отраслей потребительской сфер. Этот показатель на Кубани превзошел цифры 2019 года на 0,8% и составил почти 2,8 трлн рублей.

Восстановились и параметры оптовой торговли в регионе, превысив прошлогодние на 0,3%.

Оборот розничной торговли ,по данным на октябрь текущего года, снизился чуть более, чем на 5 %.