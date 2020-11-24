В Краснодаре за несоблюдение масочного режима в транспорте составили 22 протокола

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В краевом центре рейдовые группы трижды в день проверяют наличие масок у пассажиров общественного транспорта, водителей и кондукторов.

Всего за время работы рейдовых групп на соблюдение масочного режима проверили более 6,5 трамваев, троллейбусов и автобусов.

- Было составлено 22 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. В том числе: 17 на водителей и пять на пассажиров, которые были без масок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре за несоблюдение масочного режима оштрафовали 17 водителей. В краевом центре проверили 4 416 трамваев, троллейбусов и автобусов.

В регионе за несоблюдение масочного режима наказали 191 нарушителя. В Краснодарском крае контролируют - носят ли средства защиты в общественных местах и транспорте.