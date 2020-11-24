В Краснодаре стартовал воркшоп по созданию проекта студенческого сквера

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В Краснодаре стартовал воркшоп по созданию проекта молодежного сквера. Пятидневную рабочую мастерскую «Полисквер» запустили в КубГТУ. В нем принимают участие студенты-архитекторы, социологи, культурологи, управленцы и строители. Все они прошли конкурсный отбор. 24 молодых специалиста разделись на четыре команды, которую возглавил тьютор — известный краснодарский архитектор.

- Мы соединили инженеров с гуманитариями для работы над реальным кейсом — созданием сквера в центре города на месте пустыря, – сообщила автор программы «Полисквер», проректор по международной деятельности молодежной политики КубГТУ Мария Битарова, слова которой приводят «Краснодарские известия».

По ее словам, воркшоп состоит из двух модулей: образовательного и проектного. В рамках первого будут представлены новые направления в области развития городских пространств, урбанистики и улучшения городской среды. Участники второго модуля изучают азы проектного управления.

Победители «Полисквер» будут приглашены на стажировку в департамент архитектуры и градостроительства краевого центра.

В первый день занятий главный архитектор Краснодара Наталья Машталир познакомила студентов с общими принципами создания концепции зеленой зоны и провела экскурсию по территории будущего сквера, который находится на месте пустыря возле КубГТУ.