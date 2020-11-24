В Краснодаре Красную украсят к Новому году Фото: Юлия БАРАНОВА

В краевом центре к Новому году украсят главную улицу. Красная к 5 декабря засверкает 130-ю праздничными светоотражающих панелями. А еще здесь установят восемь новогодних елок.

- Кроме того, до 1 декабря у торговых центров и гипермаркетов установят 14 крупногабаритных рождественских деревьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. – Эта работа уже началась. Восемь елок уже украсили территории у магазинов.

Одновременно в мэрии напомнили, что Новый год в проходит условиях пандемии и встречать праздник рекомендуется дома. В связи с ограничением проведения новогодних мероприятий, работа городского транспорта не будет продлена ни в новогоднюю, ни в рождественскую ночь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре откроется традиционная Рождественская ярмарка. Она будет работать на Главной городской площади.