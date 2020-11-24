В Краснодаре врачи первой краевой больницы оказали экстренную помощь испанскому футболисту

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В краевом центре врачи первой краевой больницы оказали экстренную помощь испанскому футболисту. Матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Севилья» 24 ноября завершился травмой. Защитника испанской команды Серхио Эскудеро унесли с поля на носилках. Футболист получил травму руки.

- Игрока «Севильи» доставили в Краевую клиническую больницу №1, - сообщили в пресс-службе краевой администрации. - Врачи провели медицинские исследования и оказали помощь спортсмену.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что «Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Быки» пропустили уже на четвертой минуте – Ракитич пробил с лету в нижний угол. «Краснодар» смог сравнять счет на 56-й минуте усилиями вышедшего на замену Вандерсона. Однако точку в матче поставил Мунир, забивший на 95-й минуте.