Сочинский спасатель стал лучшим на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества»

Фото: пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сочинский спасатель победил на XII Всероссийском фестивале МЧС России «Созвездие мужества». Сотрудника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Артема Латышевв поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Его работа сопряжена с ежедневным риском, она заслуживает признания и уважения, - отметил глава региона.

Артем Латышев участвовал в более 650 поисково-спасательных работах в России и за ее пределами. Например, в его послужном списке: ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ту-154 и наводнения в Крымске.

Лучший спасатель уже имеет награды. Это нагрудные знаки и медали, среди которых - «За спасение погибавших».