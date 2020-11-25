В Сочи задержали блогера, который катался по городу на мотоцикле в форме инспектора ДПС

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В Сочи сотрудники ГИБДД задержали мотоциклиста, который катался по городу в форме инспектора ДПС. Правила дородного движения грубо нарушал 24-летний болгер, житель Кемеровской области.

- Нарушитель привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – На него составлено пять административных материалов по разным статьям.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые в форме сотрудников ДПС сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия.