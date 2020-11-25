Стало известно, какие дороги построят в Восточно-Кругликовском районе Краснодара

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Жители Восточно-Кругликовского района, каждый день добирающиеся с работы домой, устали от пробок. В заторах, которые образуются на дорогах, они проводят больше часа. Но, кажется, в ближайшее время ситуация должна поменяться. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, как власти собираются разгружать дороги около стадиона «Краснодар».

Планируется, расширить до пяти полос улицу 40-летия Победы. Речь идет об отрезке от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Кроме того, трехполосной собираются сделать улицу Черкасскую - больше сделают участок от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков.

- Проектная документация по этим объектам готова, уже пройдена госэкспертиза, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов. - До конца этого года планируем получить положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции с расширением до двух полос улицы Домбайской.

Власти считают, что если расширить участок от 1 Мая до Героев Разведчиков, то это создаст дополнительную связь и с Губернским микрорайоном.

Этот проект обеспечит транспортную доступность Восточно-Кругликовской, Новознаменского, Знаменского, Пригородного, Лориса и Индустриального. В результате значительно сократится время въезда и выезда в центральную часть города с восточного направления.