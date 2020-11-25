Баскетболиста «Локомотива-Кубань» Алана Уильямса прооперировали в Москве

Фото: lokobasket.com

22 ноября «Локо» встречались с «Енисеем». Во время игры один из игроков «красно-зеленых» Алан Уильямс получил травму левого коленного сустава. После обследования стало ясно, что повреждение серьезное - спортсмену требуется помощь хирургов.

- Ему был поставлен диагноз – полный разрыв собственной связки надколенника, - рассказывает начальник медицинского штаба ПБК «Локомотив-Кубань» Константин Шубин. - В одной из ведущих российских клиник Алану провели операцию по восстановлению этой связки.

Вмешательство прошло успешно. Ближайшие пару дней баскетболист проведет в клинике, а затем начнется этап реабилитации.

- Мы начем восстановление, которое, по предварительным оценкам, займет порядка шести месяцев, - добавляет Константин Шубин.

Лишь после этого игрок сможет снова быть в строю.

- Если вы меня знаете, то понимаете, что даже сейчас я улыбаюсь, - написал Алан Уильямс. - Я не ожидал, что сезон для меня закончится так, но у Бога всегда есть свой план. Операция прошла успешно. Спасибо всем моим близким, друзьям, любимым и всем, кто отправил сообщение или помолился за мое здоровье! Это всего лишь небольшое препятствие, кочка на моей дороге, и скоро я вернусь. Всем центровым в Европе и за ее пределами желаю хорошо поработать, потому что я вернусь еще голоднее и лучше, чем когда-либо!