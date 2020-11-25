Каратель с гвоздем: В Геленджике мужчину, повредившего машины знакомого, могут отправить в тюрьму

Возбуждено уголовное дело.

Этот случай произошел в Геленджике. В дежурную часть обратился местный житель, который рассказал об испорченных автомобилях. Свои машины он припарковал у дома, когда же вышел на улице, то увидел, что покрытие было испорчено. Похоже, кто-то поцарапал его автомобили намеренно.

Долго искать карателя с гвоздем не пришлось. После опроса очевидцев, зломушленник был найден.

- 35-летнего раннего судимого местного жителя задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Во время объяснений мужчина рассказал, что между ним и хозяином авто произошла ссора. В итоге из мести он решил испортить его машины.

- Общая сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей, - уточняют в краевом главке.

Теперь на злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.