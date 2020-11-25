Приставы снова устроили облаву на водителей и собрали почти 900 тысяч рублей

Фото: ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы снова вышли с рейдами на дороги. На этот раз должников искали на дорогах Динского района.

В первую очередь приставов интересуют те, кто не платит налоги, алименты, кредиты и штрафы. Именно таких нерадивых плательщиков и выявлял из потока мобильный комплекс «Судебный пристав».

Машину останавливали для проверки документов. После этого водителя еще раз проверяли по базе на предмет неуплаченных штрафов по ранее возбужденным исполнительным производствам.

- Из нескольких десятков машин, принадлежащих должникам, пять арестованы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУФССП России по Краснодарскому краю. - Все арестованные авто находятся сейчас на ответственном хранении. Если они погасят долги, то смогут вернуть свои машины.

По словам приставов, водители, лишившиеся автомобилей, имели задолженности по кредитным платежам, штрафам, алиментам, а также налогам и сборам.

- Итоговая сумма арестованного имущества составила 880 тысяч рублей, - добавляют приставы.