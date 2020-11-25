Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 25 ноября увеличилось на 167

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 167 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 25 748 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сутки выписаны 169 пациентов, всего в регионе выздоровели 14393 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Отменены все массовые мероприятия на новогодние праздники, запрещены корпоративы.