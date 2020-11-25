Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 ноября 2020 года: среди заболевших - 13 детей

Фото: администрации региона.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 167. C начала пандемии зарегистрировано 21229 случаев, из них 1786 - среди детей. Известно, что за сутки инфекцию обнаружили у 13 юных пациентов. Самому маленькому - 6 лет.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, в кубанской столице выявлен 61 случай, в Кущевском районе – 13, в Северском районе – 11.

- В Гулькевичевском заболело восемь человек, в Туапсинском – семь, в Анапе и Тимашевском районе – по шесть новых пациентов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в опештабе региона. - В Горячем Ключе, Ейском и Павловском районах заразились по 5 человек.

По четыре положительных результата получено в Геленджике, Абинском, Выселковском, Курганинском, Красноармейском и Крымском районах. Три жителя инфицировались в Приморско-Ахтарском и Лабинском районах.

- По двое зараженных – в Кореновском и Усть-Лабинском районе, - уточняют в региональном оперштабе. - По одному заболевшему в Новороссийске, Староминском, Апшеронском, Динском, Кавказском и Мостовском районах.

За сутки выздоровели 169 человек, всего с начала пандемии вылечились 14393 пациента. За минувшие 24 часа скончались еще семь заболевших.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 43 пациента, еще трое – на ЭКМО, - говорят в минздраве Кубани.