В Краснодаре женщина устроила массовую аварию с участием 5 машин

Кадр из видео Фото: t.me/tipichkras

Авария произошла накануне вечером на улице Ставропольской в Краснодаре. Там столкнулись сразу пять машин. Виновницей ДТП предположительно является женщина.

По имеющейся информации, местная жительница за рулем Kia Rio при перестроении между рядами сначала врезалась в «семерку».

- Затем она ударила ВАЗ-2112, который в свою очередь влетел в припаркованный Audi, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. - При этом Kia также въехал в стоявший на парковке Hyundai.

В результате аварии пострадавших нет - водители отделались испугом.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП и его причины. О том, есть ли страховка у автоледи, также выясняется.

- За нарушение ПДД на виновницу аварии составили протокол, - добавили в пресс-службе УМВД по Краснодару. - Женщине грозит штраф до 500 рублей.