Более 200 звонков получили специалисты Краевой Кадастровой палаты с вопросами о недвижимости

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23 ноября специалисты учреждения весь день принимали звонки от кубанцев. Всего сотрудниками Кадастровой палаты края поступило порядка 230 звонков. Больше всего жители края интересовались договорами купли-продажи недвижимости.

- Людей интересовало, какой пакет документов необходимо предоставлять для заключения сделок купли-продажи недвижимости, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю. - В том числе узнавали о нотариально удостоверенном согласии супруга на продажу/покупку имущества (в случае, если отчуждаемое имущество приобреталось/приобретается в браке).

Кроме этого, жители Кубани задавали вопросы о получении выписок из ЕГРН.

- Также вопросы были связаны с тем, как заказать сведения, чтобы убедиться в отсутствии обременений и арестов, какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии, - добавляют в ведомстве. - Интересует жителей Кубани и то, как узнать владельца объекта недвижимости по адресу, а также какую выписку необходимо заказать, чтобы удостовериться, что земля не расположена в зонах с особыми условиями использования территорий.