«Орлята» первыми увидели релиз реалити-сериала «Посмотрим»

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«”Посмотрим” это невероятный проект, который очень нужен нашей стране для того, чтобы сформировать связующие нити между предыдущими и новым поколениями. Чтобы современный ребёнок знал и любил свою страну, понимая, что она для него значит. А для этого нужно изучать её историю. В сериале мы видим, как дети профессионально и умно рассказывают о великом прошлом своей страны. Отличная и хорошо воплощённая идея, очень рад, что именно орлята стали первыми зрителями этого проекта, ведь в Центр приезжают самые активные, целеустремлённые и любознательные ребята России!», прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Презентовали проект орлятам его создатели: директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова и основатель проекта ГЕРОИ Сергей Гуров. Зрителей премьеры поприветствовала и одна из главных героинь сериала Анна Жлудова, которая присоединилась к встрече по видеосвязи.

«Уже на этапе съёмок мы получали много вопросов о том, как другие ребята могут попасть в сериал. А я напомню, что программа стартовала по итогам майского онлайн-марафона «Военкор Победы», где дети из разных регионов страны оттачивали свои навыки в журналистике и участвовали в мастер-классах известных теле- и радиоведущих и сценаристов. Победителями этого конкурса и стали наши участницы первого сезона. Поэтому мы продолжим запускать челленджи, в которых попробовать

свои силы сможет любой желающий, а победители – принять участие во втором сезоне программы «Посмотрим», который будет посвящён географическим особенностям нашей страны. Следить за новостями можно на сайте проекта posmotrim.film», рассказал основатель проекта ГЕРОИ Сергей Гуров.

Почти 1000 орлят, находясь в разных лагерях «Орлёнка», посмотрели сериал одновременно с онлайн-зрителями, а часть ребят присутствовала на очной встрече с создателями «Посмотрим».