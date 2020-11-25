ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза

Фото ВТБ

За 11 месяцев 2020 года ВТБ помог рефинансировать ипотеку более чем 100 тыс. заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей. Это в три раза превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года.

Поддерживая политику снижения ипотечных ставок, ВТБ нарастил объемы выдачи по программе и продемонстрировал рекордный на российском рынке результат – уже за 11 месяцев число сделок в сравнении со всем прошлым годом выросло вдвое, а их объем – почти в 3 раза.

Регионами-лидерами по объему рефинансирования кредитов являются Московский регион (64,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (18,9 млрд), Республики Татарстан (7,7 млрд) и Башкортостан (6,8 млрд), Красноярский край (6,3 млрд).

«Многим заемщикам, ранее взявшим кредиты под высокий процент, становится объективно сложнее обслуживать свои долги перед банками. Поэтому мы решаем стратегические задачи по снижению их долговой нагрузки и развитию доступной ипотеки. В этом году свыше 100 тысяч российских семей благодаря ВТБ смогли уменьшить свою процентную ставку по ипотечным кредитам, в ноябре тренд на рост рефинансирования продолжился. Это позволило гражданам увереннее чувствовать себя в финансовом плане», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

По словам ведущего эксперта на рынке недвижимости, в этом году рынок пережил настоящий «бум рефинансирования», основой которого стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее за ним уменьшение ценовых параметров по ипотеке. «В 2020 г. мы неоднократно снижали ставки и сейчас предлагаем одни из лучших условий на рынке рефинансирования – от 7,4% Это позволяет нам наращивать лидерство в этом сегменте ипотечного рынка среди всех игроков», – добавляет Евгений Дячкин.

В настоящее время в ВТБ рефинансировать ипотеку как на квартиры в новостройке, так и на рынке готового жилья можно по ставкам от 7,4% до 8,2% годовых. Для тех, у кого родился второй и последующий ребенок в 2020 году, банк предлагает специальную ставку 7,4%. Клиентам, получающим заработную плату на карту ВТБ доступна ставка 8%, остальным заемщикам – 8,2%. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно рефинансировать кредит другого банка под 5%.

Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.