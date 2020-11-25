Десантникам в Новороссийске переданы новые боевые машины

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25 ноября в Новороссийске передана новая военная техника личному составу гвардейского Кубанского казачьего десантно-штурмового полка.

В состав батальонного комплекта входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Все военнослужащие подразделения прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра.

- Эти образцы, плавающие и не имеющие аналогов по своим характеристикам, в разы легче танков и лишь немногим уступают в огневой мощи, а в скорости, маневренности и запасе хода во многом превосходят, - рассказал заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

Реализация заданий оборонного госзаказа для ВДВ позволяет повысить в подразделениях долю новых и модернизированных образцов.

Всего за прошедший период 2020 года в войска поступило более 250 единиц современного бронетанкового вооружения и техники, и около сотни единиц автомобилей, включая бронированные модификации.